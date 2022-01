Mentre Atalanta-Torino non si è disputata, è terminata l'altra sfida delle 16.30 valida per la prima giornata del girone di ritorno: al Mapei Stadium finisce 1-1 tra Sassuolo e Genoa. Apre le marcature Destro al 7', nella ripresa risponde Berardi (55'). Classifica invariata per entrambe: il Sassuolo aggancia il Torino (che ha una gara in meno dopo il rinvio del match con l'Atalanta), il Genoa resta penultimo con 12 punti.