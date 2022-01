Milan-Roma, niente stop per Chiffi: torna al VAR per Juve-Udinese

Un rigore dato al Milan per il fallo di mano di Abraham e due non fischiati alla Roma su Zaniolo e Ibañez: tutti episodi discussi della giornata dello scorso 6 gennaio, giudicati non sufficienti dall'AIA per fermare Daniele Chiffi.

Nei giorni scorsi la 'Gazzetta dello Sport' aveva riportato la notizia che non sarebbero stati presi provvedimenti per il direttore di gara della sezione di Padova. Notizia che è stata confermata dalle designazioni odierne per il prossimo turno di A: Chiffi è infatti stato designato al VAR per il match tra Juventus e Udinese.

La sua assenza nelle designazioni dell'ultimo turno era stata motivata come semplice turnazione. Tra l'altro Aureliano, al VAR per Milan-Roma, era stato designato per lo stesso incarico anche in Lazio-Inter di domenica scorsa. Nessuno stop anche per lui: arbitrerà Vicenza-Alessandria del prossimo turno di Serie B.