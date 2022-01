Chiffi e le scelte criticate a Milano: male per l'Aia, ma non è sospeso

Dopo la prestazione fornita da Daniele Chiffi in Milan-Roma, il fischietto di Padova non è stato confermato per alcun match della seconda giornata del girone di ritorno. In realtà dietro allo stop ci sarebbe la normale turnazione prevista già anticipatamente dal designatore arbitrale - solo alcuni Var sono stati confermati -. Inoltre, se Rocchi avesse ritenuto che Aureliano abbia compiuto errori macroscopici nel match tra rossoneri e giallorossi, difficilmente lo avrebbe riconfermato in Inter-Lazio.

Ad ogni modo, pur non essendo ancora stata fatta una valutazione ufficiale dell’operato di Chiffi nel match di giovedì, voci di corridoio raccontano di una certa insoddisfazione ai vertici Aia. Più di tutto, gli viene contestata la confusione generale dal punto di vista disciplinare nel match tra la squadra di Pioli e quella di Mourinho.

(gasport)