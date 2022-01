EMPOLI-ROMA: le probabili formazioni. Out Veretout, Felix verso la conferma dal 1'. Squadra allo stadio (VIDEO)

LAROMA24.IT - La Roma è ospite dell'Empoli, alle 18.00 allo stadio Castellani nella 23a giornata di Serie A, con l'obiettivo di dare continuità ai successi ottenuti contro Cagliari in campionato e Lecce in Coppa Italia. José Mourinho ritrova Smalling ed El Shaarawy a disposizione, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Il portoghese dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con Mancini-Ibañez coppia centrale, Karsdorp e Viña sulle fasce. In mediana spazio a Oliveira e Cristante, mentre dovrebbe riposare Veretout. Sulla trequarti, alle spalle di Abraham, Mourinho dovrebbe confermare Felix dal 1' con Zaniolo e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

A disp.: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Pezzola, Rizza, Fiamozzi, Tonelli, Asllani, Benassi, Stulac, Fazzini, La Mantia, Cutrone.

All.: Andreazzoli.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Felix; Abraham,

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Kumbulla, Maitland-Niles, Veretout, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

All.: Mourinho.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Alassio - Rocca. IV uomo: Giua. VAR: Abisso. AVAR: Prenna.

PREPARTITA

14.40 - La Roma arriva allo stadio, come mostra il club su Twitter:

16.25 - La Roma con un video su Twitter offre una panoramica dello stadio Castellani: