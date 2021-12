Roma-Inter: Totti all'Olimpico. Il club: "C'è anche lui a tifare con noi". L'ex capitano: "Sono pronto". Presente anche Gualtieri

Roma-Inter sarà l'occasione del grande ritorno di Francesco Totti all'Olimpico per una partita della squadra in cui ha giocato per tutta la vita. Oggi pomeriggio l'ex capitano giallorosso sarà sugli spalti per assistere al match tra i ragazzi di Mourinho e l'Inter di Simone Inzaghi. Si tratta di un ritorno atteso due anni: l'ultima volta era successo il 27 ottobre del 2019, in occasione di un Roma-Milan, in compagnia di suo figlio Christian, a cinque mesi dall'addio al club dopo la parentesi da dirigente giallorosso.

(corrieredellosport.it)

Sugli spalti dell'Olimpico non ci sarà soltanto l'ex capitano Francesco Totti. Come riferisce su Twitter Matteo De Santis, giornalista de La Stampa, allo stadio sarà presente anche il sindaco Roberto Gualtieri. Sarà la prima volta per il primo cittadino della capitale e potrebbe essere un'occasione per parlare del progetto del nuovo stadio della Roma.

Parterre di lusso all'Olimpico per #RomaInter: in tribuna ci saranno anche il Sindaco #Gualtieri (primo incontro di persona con i #Friedkin: parleranno dello stadio?) e Francesco #Totti, ospite di uno sponsor.

— Matteo De Santis (@matteodesant) December 4, 2021

Arriva anche l'annuncio ufficiale del club giallorosso. Tramite i propri profili ufficiali Twitter, la

Questa sera c'è anche lui a tifare Roma con noi ?❤️ #ASRoma | @Totti pic.twitter.com/H8ZHZh5WV1 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 4, 2021

A game fit for the ?!

Tonight Francesco Totti will be at the Stadio Olimpico to watch his old team take on Inter Milan. ?❤️#ASRoma | @Totti pic.twitter.com/BCJ9P9Pkd6 — AS Roma English (@ASRomaEN) December 4, 2021

E Francesco Totti è pronto a tornare allo stadio, come ha fatto sapere lui stesso attraverso il proprio account twitter, rispondendo ad un video celebrativo dello sponsor Digitalbits.