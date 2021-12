Serie A, Udinese-Milan 1-1: Ibrahimovic al 92' risponde a Beto

Stop per il Milan di Stefano Pioli. Dopo il sorprendente pareggio della Juventus sul campo del Venezia, la Serie A regala un altro risultato inatteso: l'Udinese di Gabriele Cioffi, che ha preso le redini della squadra friulana dopo l'esonero di Gotti, ha fermato il Milan primo in classifica. Aveva sbloccato il match il solito Beto, arrivato già al settimo gol in stagione, ma al 92' Zlatan Ibrahimovic ha segnato il gol del pareggio e ha salvato i rossoneri dalla sconfitta.