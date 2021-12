Serie A: Venezia-Juventus 1-1. Bianconeri a +3 sulla Roma

Si chiude il match delle 18 in questo sabato di Serie A: al Pier Luigi Penzo Venezia e Juventus si dividono la posta in palio con un 1-1. A passare in vantaggio è la squadra di Allegri con un gol di Alvaro Morata, che firma al minuto 32. Nella ripresa è Aramu a pareggiare i conti. Nel finale la Juventus prova in tutti i modi a tornare avanti, ma non succede più nulla.

I bianconeri salgono a quota 28 punti in classifica, scavalcati dalla Fiorentina e rimanendo a tiro di Roma e Lazio - a quota 25 le romane -. 16 punti invece per il Venezia, che si trova al momento a +6 sulla zona retrocessione.