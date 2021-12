Atalanta-Roma, striscione dei tifosi nerazzurri: "Maglia sbagliata, non va indossata". Squadra in campo con la prima divisa

"Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale", la nota ufficiale dell'Atalanta in merito alla 'maglia speciale' annunciata nei giorni scorsi. Classica prima divisa, dunque, per i nerazzurri nel match contro la Roma in programma alle 15.00 al Gewiss Stadium.

(atalanta.it)

A Zingonia, sede dell'Atalanta, i tifosi nerazzurri avevano esposto anche uno striscione: "La maglia è sbagliata! Per rispetto non va indossata".