Atalanta: gaffe sulla maglia "speciale" contro la Roma. Lo skyline stilizzato è quello di...Torino

L'Atalanta contro la Roma sarebbe dovuta scendere con una maglia "speciale" che prevedeva il disegno dello skyline di Bergamo. Peccato però che, come hanno fatto rapidamente notare i tifosi commentando il post pubblicato sui social, il panorama stilizzato sulla maglia è quello di...Torino. Non sono mancate inevitabilmente, le critiche dei tifosi alla Joma, produttrice delle divise nerazzurre.

In occasione di #AtalantaRoma scenderemo in campo con questa maglia!

Here’s the jersey that the team will wear on the occasion of the 2021 #AtalantaXmasMatch, Atalanta-Roma!

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 15, 2021