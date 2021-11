VENEZIA-ROMA: le probabili formazioni. Verso la difesa a 3. Pellegrini stringe i denti e parte titolare alle spalle di Abraham e Shomurodov

LAROMA24.IT – Torna in campo la Roma dopo il pareggio in Conference League contro il Bodo/Glimt. I giallorossi sfideranno allo Stadio Pierluigi Penzo il Venezia di Paolo Zanetti, dove proveranno a conquistare la vittoria dopo il ko interno contro il Milan. Per questo match Mourinho dovrà fare a meno di un terzino sinistro di ruolo poiché Vina e Calafiori, oltre a Spinazzola, sono out a causa di un infortunio. Lo Special One dovrebbe giocare con la difesa a tre composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla. Sugli esterni invece spazio a Karsdorp ed El Shaarawy, mentre sono confermatissimi Cristante e Veretout a centrocampo. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Pellegrini dovrebbe stringere i denti e giocare dal primo minuto alle spalle della coppia Abraham-Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Forte, Okereke.

A disp.: Maenpaa, Tanner, Modolo, Heymans, Bjarkason, Ebuhei, Svoboda, Haps, Kiyine, Peretz, Sigurdsson, Henry.

All. Zanetti.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini, Abraham, Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Zalewski, Reynolds, Bove, Diawara, Villar, Tripi, Mayoral, Carles Perez, Mkhitaryan, Zaniolo, Afena-Gyan.

All. Mourinho.

Arbitro: Gianluca Aureliano. Assistenti: Bottegoni e Fiore. IV uomo: Serra. VAR: Fabbri. AVAR: Preti.

PREPARTITA

10:35 - Una panoramica dello Stadio Pierluigi Penzo a poco meno di due ore dal match