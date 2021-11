LIVE - Venezia-Roma: la moviola. Tolto un rigore ai giallorossi per precedente fuorigioco di Pellegrini, mancano 3 gialli a Kiyine

Torna in campo la Roma, alla ricerca del successo dopo i passi falsi contro Milan e Bodo Glimt. Questi gli episodi arbitrali del match:

47' - Arriva ora l'ammonizione per Kiyine al quarto fallo: il veneziano si è visto sventolare il giallo per una spinta su Pellegrini

45' - Fallo a palla lontana di Kiyine su Karsdorp; per la terza volta il 23 veneziano non viene ammonito.

44' - Contatto Kumbulla-Okereke in area col veneziano che va giù. Anche in questa caso lascia proseguire Aureliano

42 '- Sul gol del pareggio della Roma con Shomurodov, intervento del Var per una possibile spinta di Pellegrini: alla fine rete convalidata

40' - Contatto Abraham-Caldara in area col centravanti inglese che termina a terra. Tutto regolare per Aureliano, con Abraham che trattiene per primo il difensore veneziano

33' - Ancora Kiyine in trattenuta su Mancini, anche stavolta il 23 veneziano non viene redarguito.

30' - Nessun giallo a Kiyine per una spinta da dietro su Pellegrini atta a non far partire il contropiede della Roma.

28' - Grande azione di El Shaarawy, che dopo un controllo al volo entra in area e viene atterrato da Mazzoccchi con un intervento regolare a giudizio del direttore di gara Aureliano. Proteste della panchina giallorossa, con Aureliano che richiama alcuni componenti

7' - Calcio di rigore prima assegnato e poi revocato ai giallorossi. Haps stende Abraham ampiamente dentro l'area di rigore: il fallo è netto. Il VAR ravvisa però una posizione di fuorigioco di Pellegrini su un tocco di Karsdorp, che anticipa il diretto avversario.