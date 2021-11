Non figura in nessuna delle designazioni arbitrali della 12a giornata di Serie A Fabio Maresca, autore di una prestazione decisamente insufficiente nell'ultimo turno. Tra il rigore concesso al Milan e quello mancante alla Roma nel contatto Kjaer-Pellegrini, Maresca, come era già filtrato il giorno successivo alla sfida dell'Olimpico, rischiava uno stop.

Fermo che è stato confermato oggi, all'uscita delle designazioni: l'arbitro di Napoli resterà a casa in questo turno.

LR24