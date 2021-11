ROMA-TORINO: le probabili formazioni dei quotidiani. Davanti Zaniolo-Abraham, a centrocampo Pellegrini con Perez e Mkhitaryan

LAROMA24.IT – Dopo le vittorie con Genoa e Zorya, la Roma all’Olimpico ospita il Torino di Juric, per confermare i progressi mostrati nelle ultime gare e restare in scia nella corsa alle prime posizioni della classifica. Dagli ultimi match sono arrivati segnali positivi per José Mourinho e i suoi uomini, vittorie e prestazioni, in particolar modo spiccano quelle di Abraham e Zaniolo, protagonisti assoluti giovedì in Conference League. Dopo la doppietta contro il Genoa e le meritate celebrazioni di questa settimana, Felix scalpita in panchina per continuare a farsi vedere e aiutare la squadra. Favorito il modulo con la difesa a 3.

Complici le defezioni della precedente gara di campionato, quindi quelle di Cristante e Villar per Covid, le scelte di formazione a centrocampo sono obbligate o quasi. La variabile è rappresentata da Gianluca Mancini, che potrebbe essere impiegato come mediano.

Torna protagonista anche in campionato Nicolò Zaniolo: dopo l’exploit contro lo Zorya in Conference League, José Mourinho conferma il numero 22 al fianco di Tammy Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Mancini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo-Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Perez, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham