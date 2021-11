Roma-Torino: infortunio alla coscia destra per Pellegrini, al suo posto Carles Perez

Dura solo un quarto d'ora la partita di Lorenzo Pellegrini. Una grave perdita per Josè Mourinho, costretto a rinunciare praticamente a inizio partita al capitano della Roma. Il centrocampista giallorosso ha chiesto il cambio al 14' dopo aver accusato un infortunio muscolare. Si tratta di un problema al quadricipite della coscia destra. Non si tratta quindi dell'infiammazione al ginocchio sinistro che da settimane tormenta il numero 7 giallorosso. Al suo posto è entrato in campo Carles Perez. Pellegrini ha continuato a seguire il match dalla panchina, con una vistosa borsa del ghiaccio sulla coscia.