Roma-Torino, MOURINHO: «Meglio vincere così che 5-0, questo gruppo mi piace. Pellegrini out per qualche settimana»

Queste le dichiarazioni di José Mourinho, allenatore della Roma, prima del fischio d'inizio e al termine del match con il Torino.

POSTPARTITA

MOURINHO A DAZN

(siparietto in avvio di intervista con Borja Valero, ex giocatore della Fiorentina e ora opinionista di DAZN: "Un piacere rivedere Borja Valero, sono amico di un suo vecchio allenatore (Paulo Sousa, ndr) e mi piaceva tanto come giocatore")

Era programmato vedere una Roma così bassa per poi ripartire?

Non tanto, ma un po' più bassa sì. I due loro difensori centrali si abbassano tanto, per noi con due attaccanti non era facile pressare. Dovevamo aspettare l'uscita di Mkhitaryan e Perez. Loro difensivamente sono bravi. Pensavo di poter fare un gol di più e respirare in modo diverso. Ma mi piace tanto vincere così e ho detto ai giocatori negli spogliatoi che mi piace vincere di più così che 5-0: questa è vittoria dello sforzo, della concentrazione, del gruppo. Non c'erano Cristante e Veretout, Diawara ha fatto partita equilibrata, Mkhitaryan tremendo e Perez, che non ha giocato nella sua posizione, ha fatto bene. Sono molto contento dei giocatori, è una vittoria del gruppo.

Perez nel secondo tempo era un po' più alto, sembrava un 4-2-3-1 in possesso.

Quando giochi contro una squadra che difende a uomo se non hai mobilità è più facile per loro. Zaniolo che si abbassava, Mkhitaryan che cambiava con Perez, a volte Zaniolo andava sulla fascia per creare una scelta sui loro giocatori. Con la marcatura a uomo, presto o tardi, qualcuno sbaglia, abbiamo pensato a questo. E' importante difendere bene, mi aspettavo un gol in più per respirare in modo diverso. Ma quando la partita finisce così, con noi tutti in marcatura, mi piace tanto questo tipo di vittoria. Abbiamo dominato e controllato contro Genoa e Zorya, oggi è stata una partita diversa ma importante per noi.

Ci racconta il feeling tra Zaniolo e Abraham?

Il feeling è iniziato fuori dal campo, c'è un piccolo gruppo tra i giovani ragazzi che stanno insieme, anche Reynolds e Karsdorp. Magari è bene per Nicolò per imparare l'inglese. La connessione in campo si vede per le caratteristiche, ma sarebbe sbagliato da parte mia non parlare di Mayoral, Shomurodov e Felix: oggi non hanno giocato, ma sono fantastici e in attacco abbiamo tante soluzioni. Ora siamo in sofferenza a centrocampo, purtroppo Pellegrini sarà fuori per qualche settimana ma il gruppo è forte.

Quanto è importante il ritorno di Smalling?

Giocatore top con grande esperienza, che dobbiamo gestire bene perché ha alle spalle una grande a storia con gli infortuni. Mancini e Ibanez sono stati molto solidi. Non ho mai visto Karsdorp giocare così bene come ora, ho pensato per tanti anni che El Shaarawy fosse un giocatore offensivo e ad inizio stagione pensavo fosse un giocatore che potesse partire dalla panchina per sparigliare la partita e ora sta facendo questo lavoro. Non ho mai avuto feeling negativo con la squadra nonostante le sconfitte, mi piace tanto questa gente. Questa vittoria mi fa felice: è di Amadou che non gioca mai, di Perez che gioca poco, di Mkhitaryan che veniva ammazzato dai giornali, è la vittoria della gente. Ci sono squadre top davanti e dietro di noi, ma andiamo avanti. Mercoledì mi farà piacere vedere il mio amico Sinisa Mihjalovic, col Bologna sarà difficile.

Tra una settimana affronterà la sua Inter...

Preferisco non pensarci, preferisco pensare solo al Bologna. Dopo cercherò di prepararmi a livello emotivo: mi interessa solo la mia Roma. Cercherò di dimenticare che dall'altro lato c'è la mia storia.

PREPARTITA

MOURINHO A DAZN

Come si gioca contro squadre così aggressive?

"Come si gioca...Si deve cercare di giocare nel modo in cui giochiamo noi e non portare il gioco in un'area dove loro sono più comodi".

La conferma della difesa a 3 è dovuta alla settimana positiva o perché Viña e Calafiori non sono pronti?

"Calafiori non è pronto, Viña non è pronto per giocare per tanto tempo e per lui è troppo presto".

Perché Diawara dal 1'? Chi giocherà più avanti tra Pellegrini e Mkhitaryan?

"Perché non Diawara? È sempre questa la questione. Cristante e Veretout hanno giocato praticamente sempre e oggi non sono disponibili per motivi diversi. Mancini può giocare in quella posizione ma è un difensore, quindi o Diawara o Darboe".