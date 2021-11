GENOA-ROMA: le probabili formazioni. Abraham-Shomurodov in attacco, per Zaniolo chance da trequartista

LAROMA24.IT - Serve assolutamente una vittoria per ripartire, anche se il momento 'è difficile' come ammesso ieri dallo stesso José Mourinho. La Roma cerca 3 punti sul campo del Genoa - alle prese con le assenze di Criscito, Destro e Caicedo tra gli altri - con una formazione che sarà da inventare: senza tre terzini sinistri su tre (non recuperano Viña e Calafiori oltre al lungodegente Spinazzola), lo Special One deve fare a meno anche di Cristante e Villar, che hanno contratto il Covid e sono rimasti a Roma. Si va verso la conferma della difesa a tre, esperimento già provato a Venezia. Attesa per Zaniolo, che torna dal 1' e sarà schierato sulla trequarti, con Pellegrini scalato a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Sirugu; Biraschi, Masiello, Vazquez; Ghiglione, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Bianchi.

A disp.: Marchetti, Semper, Vanheusden, Sabelli, Behrami, Hernani, Galdames, Touré, Melegoni, Portanova, Buksa, Ekuban.

All.: Shevchenko.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Mkhitaryan, Zalewski, Borja Mayoral, Felix, Carles Perez.

All.: Mourinho.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Assistenti: Tegoni e Di Gioia. IV uomo: Manganiello. VAR: Pairetto. AVAR: Alassio.