Dopo le positività al Covid-19 di Bryan Cristante e Gonzalo Villar emerse ieri, i giocatori della Roma si sono sottoposti ad un nuovo giro di tamponi per scongiurare ulteriori contagi: secondo quanto appreso, sono tutti negativi i tamponi dei giallorossi effettuati prima della gara contro il Genoa, in programma questa sera a Marassi alle 20.45 e valida per la 13a giornata di campionato.

