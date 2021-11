Il neo tecnico del Genoa, Andry Shevchenko, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro la Roma. Anche per i rossoblu, come per i giallorossi, sono tante le assenze, a cominciare da quelle di Caicedo, Criscito e Mattia Destro. Ce la fa invece Salvatore Sirigu. Questa la lista completa: