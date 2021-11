Fiumicino: Roma partita per Genova (FOTO E VIDEO)

Ultimati tutti i preparativi, la Roma parte per la trasferta con il Genoa Dopo la conferenza stampa di Mourinho, la squadra ha lasciato Trigoria in direzione Fiumicino, dove si è imbarcata in direzione Genova. Giocatori e staff si sono imbarcati su un volo privato partito dal Terminal 5. In serata, intorno alle 19, l'arrivo previsto all'Aeroporto Cristoforo Colombo. Con il gruppo presente anche Chris Smalling, recuperato in extremis per il match di domani dopo il forfait di Cristante e Villar, entrambi positivi al Covid.

Anche la Roma, sui propri canali social, diffonde le immagini dell'arrivo dei giallorossi all'aeroporto di Fiumicino.