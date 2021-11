Trigoria: la rifinitura della Roma in vista del Genoa. Rapidità, possesso e partitella, Smalling in gruppo (VIDEO)

Anche alla vigilia di Genoa-Roma i giallorossi sono scesi sui campi del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Come da programma è andata in scena la consueta rifinitura dei prepartita, con una novità: Chris Smalling, indisponibile nelle ultime settimane, ha svolto l'intera seduta insieme al resto del gruppo. La squadra, dopo il consueto riscaldamento, ha effettuato esercizi sulla rapidità e sul possesso palla, per poi chiudere con una partitella a campo ridotto. In evidenza Eldor Shomurodov, protagonista con un bel gol messo a segno di destro al volo, su imbucata da dietro di Carles Perez.