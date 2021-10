VIDEO - Mourinho: "Spinazzola sta bene, ma preferisco non dire quando giocherà"

Prosegue il recupero di Leonardo Spinazzola, ma niente rischi. In occasione della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, José Mourinho ha parlato anche delle condizioni del terzino giallorosso, alle prese con il recupero dall'infortunio subìto a luglio durante gli Europei. "Spinazzola sta bene, lo specialista che l'ha operato è stato qui due giorni per controllare la situazione con lui, con il dipartimento medico. Va tutto benissimo, non c'è nessun passo indietro. Ma preferisco non dire quando giocherà, preferisco non rischiare - ha detto il tecnico -. Ci sono solo notizie positive, niente di negativo da dire sul recupero di Spinazzola".

