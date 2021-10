VIDEO - Mourinho: "'Abraham sta migliorando, domani vediamo. Viña ok"

La Roma in casa della Juventus col dubbio Abraham: l'attaccante, alle prese con una contusione al calcagno rimediata con la maglia dell'Inghilterra durante la sosta per le Nazionali, volerà a Torino con la squadra. "L'allenamento di oggi è molto poco, però viaggerà con noi - dice José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma sulle condizioni di Abraham -. Domani vediamo se andrà in campo, panchina o tribuna. Sta migliorando giorno dopo giorno, vediamo domani".

"Nessun dubbio, è perfetto" assicura lo Special One su Matias Viña, tornato a Roma dopo gli impegni con l'Uruguay.