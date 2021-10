Serie A, Torino-Genoa 3-2: Destro e Caicedo non bastano a Ballardini

Si chiude il primo anticipo del venerdì di questa nona giornata del campionato di Serie A: tra Torino e Genoa la spunta la squadra granata, che passa in vantaggio al minuto 14 con Sanabria. Il raddoppio degli uomini di Juric è firmato Pobega, poi il ritorno del Genoa che firma con Destro. Ancora Toro, che trova la via della rete con Brekalo, prima che Caicedo accorci nuovamente le distanze. Ma al Grifone non riesce la rimonta. Il Torino si porta a quota 11 in classifica - decima posizione - mentre il Genoa rimane a 6, in piena zona retrocessione.