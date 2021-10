Serie A, l'Atalanta cala il poker contro l'Empoli. Pari del Genoa in casa contro Sassuolo e 1-1 tra Udinese e Bologna

L'Atalanta di Gasperini si impone con un netto 4-1 in casa dell'Empoli e rilancia la propria scalata alla classifica portandosi a meno uno dalla Roma di Mourinho, che scenderà in campo questa sera alle 20:45 contro la Juventus. I bergamaschi vanno avanti con una doppietta di Ilicic, ma il primo tempo si chiude 2-1 con la rete che riapre il match di Di Francesco. La ripresa si apre con l'autogol di Viti e all'89' Zapata chiude la partita portando il risultato sul 4-1. Pareggio dell'Udinese contro il Bologna. I friulani giocano in dieci dal 38' del primo tempo, e subiscono la rete che sblocca la partita da Barrow. I bianconeri però trovano il pari all'82' con Betuncal. Pareggio anche per il Sassuolo di Dionisi che in casa del Genoa non va oltre il 2-2. Per i neroverdi Scamacca segna una doppietta, per il grifone invece in gol Destro e Vasquez.