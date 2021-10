Serie A, ko Juve in casa: il Sassuolo passa 2-1. Atalanta in rimonta sulla Samp, pari tra Udinese e Verona

Concluse le tre partite in scena alle 18.30 valide per la 10a giornata di campionato: la Juventus cade in casa contro il Sassuolo e resta a 15 punti in classifica, l'Atalanta vince in rimonta a 'Marassi' contro la Sampdoria e si porta a quota 18 (a +2 punti sulla Roma che affronterà questa sera il Cagliari), infine il Verona aggancia il pari sul campo dell'Udinese.

I risultati finali:

Udinese-Hellas Verona 1-1 (3' Success, 83' rig. Barak)

Sampdoria-Atalanta 1-3 (10' Caputo, 17' aut. Askildsen, 21' Zapata, 95' Ilicic)

Juventus-Sassuolo 1-2 (44' Frattesi, 76' McKennie, 95' Maxime Lopez)