Roma-Napoli, continua la querelle con la Lega: inno giallorosso dopo quello della Serie A

Il braccio di ferro tra Roma e Lega Serie A continua per la questione inno e la società giallorossa non intende mollare sulla sua posizione. Come già avvenuto nelle precedenti sfide casalinghe, gli altoparlanti dell'Olimpico hanno diffuso l'inno "Roma, Roma" di Antonello Venditti subito noto le note di 'O generosa', l'inno ufficiale della Serie A. In settimana proprio su questa questione il general manager Tiago Pinto e il segretario generale Maurizio Lombardo erano stati convocati in Procura Federale.