Roma-Napoli: supplemento di indagine per i cori razzisti nei confronti di Osimhen

Oltre alle altre decisioni assunte all'indomani di Roma-Napoli, il Giudice Sportivo ha anche disposto un supplemento d'indagine: "In relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della società Roma per l'individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell'Ordine pubblico".

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE