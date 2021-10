Empoli: seduta al mattino al 'Sussidiario'. Domani rifinitura, poi partenza per Roma (FOTO)

Come la Roma, reduce dalla vittoria di ieri per 3-0 sul campo dello Zorya in Conference League, l'Empoli si è allenato questa mattina al 'Sussidiario' in vista della sfida contro i giallorossi in programma domenica alle 18.00 allo stadio Olimpico. Come fa sapere il club su Twitter, la squadra svolgerà domani la rifinitura agli ordini di Aurelio Andreazzoli prima di partire per Roma.

? Azzurri al lavoro questa mattina al Sussidiario; domani l'ultimo allenamento prima della partenza per Roma pic.twitter.com/encmAkjWs3 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) October 1, 2021