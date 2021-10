Cagliari: scarico per chi ha giocato ieri, partitella per gli altri. Problemi ai flessori per Nandez e Strootman, a rischio per la Roma

All'indomani della sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, il Cagliari torna ad allenarsi. Nel mirino la sfida di mercoledì sera contro la Roma. Come da report pubblicato sul sito ufficiale del club rossoblù, la squadra di Mazzarri è stata divisa in due gruppi a seconda dei minuti giocati: lavoro di scarico per i giocatori più impiegati ieri, esercitazioni tecniche e partitella per gli altri. Si è allenato con la squadra Christian Oliva, parzialmente in gruppo Diego Godin.

Lavoro personalizzato, invece, per Damir Ceter, Sebastian Walukiewicz e Kevin Strootman, che deve smaltire un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Rimasto a riposo Martin Caceres per una contusione alla caviglia sinistra rimediata ieri in gara e Nahitan Nandez, per un fastidio ai flessori della coscia destra. Terapie per Dalbert.

Diversi, dunque, i problemi cui dovrà far fronte mister Mazzarri in vista della partita con i giallorossi, con Strootman e Nandez che sembrano poter essere a rischio.

Domani pomeriggio, martedì 26 ottobre, è in programma un nuovo allenamento.

(cagliaricalcio.com)

