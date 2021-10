Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera. Sono molte le defezioni per il tecnico del Cagliari, alle prese con una vera e propria emergenza: all'attesa assenza di Nandez, si aggiungono anche i forfait di Strootman e Godin, che Mazzarri aveva cercato di recuperare in extremis. Out anche Caceres, Dalbert e Walukiewicz.