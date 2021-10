Non solo José Mourinho, anche Walter Mazzarri non parlerà alla vigilia di Cagliari-Roma, sfida valida per la 10a giornata di campionato in programma domani alle 20.45. Il tecnico dei sardi, secondo quanto fa sapere il sito dedicato alle vicende del Cagliari, ha già parlato alla stampa al 'Franchi' dopo il ko contro la Fiorentina e interverrà direttamente dopo la gara contro la Roma.

(calciocasteddu.it)

