Cagliari: Godin e Strootman parzialmente in gruppo, personalizzato per Walukiewicz. Terapie per Dalbert, Caceres e Nandez

Alla vigilia della gara con la Roma, valida per la 10a giornata di campionato, il Cagliari si è allenato nel pomeriggio: la seduta è iniziata con un’attivazione tecnica, a seguire una serie di esercitazioni tecnico-tattiche prima di concludere con una partita a tema.

Hanno svolto lavoro parziale con il gruppo Diego Godin e Kevin Strootman. Personalizzato per Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz, terapie invece per Dalbert, Martin Caceres (contusione alla caviglia sinistra) e Nahitan Nandez (affaticamento ai flessori della coscia destra). Domani mattina è in programma la rifinitura.

(cagliaricalcio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE