Atalanta, Gasperini: "Gli arbitri rappresentano un grande problema"

SKY SPORT - Il lunch match tra Atalanta e Udinese è terminato con il risultato di 1-1, con il gol del pareggio dei friulani segnato nei minuti finali. Pochi minuti prima del termine del match, però, Gian Piero Gasperini è stato espulso per proteste e a fine gara ai microfoni dei giornalisti il tecnico dei bergamaschi si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo contro gli arbitri:

"Il rosso? Non so perché sono stato ammonito, non ho detto nulla. Perché mi devo far sventolare dei cartellini da dei ragazzini? Gli arbitri rappresentano un grande problema, la devono smettere. Devono fare anche loro i professionisti e metterci la faccia e venire a spiegare le loro decisioni in tv. Non ci provano neanche perché verrebbero fuori tutti i problemi".