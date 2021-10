Serie A: Atalanta-Udinese 1-1. Beto firma il pari nei minuti di recupero

Termina il lunch time match di questa nona giornata di campionato: tra Atalanta e Udinese finisce in pareggio. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, ma nella ripresa passa in vantaggio la squadra di casa: Ruslan Malinovskyi buca Silvestri con una rasoiata col sinistro da fuori area. Gotti tenta di cambiare l'inerzia del match con gli innesti dalla panchina, ma i friulani faticano a creare occasioni reali. A mettere in pericolo l'Atalanta è in realtà un giocatore nerazzurro, Lovato, che chiama Musso ad un super intervento per evitare l'autogol. Il pareggio arriva però in pieno recupero: è Beto a riportare l'equilibrio di testa su calcio d'angolo.

L'Atalanta aggancia dunque momentaneamente la Roma a quota 15 punti in classifica. L'Udinese si porta invece a 10 punti nella graduatoria generale.