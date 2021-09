Serie A, Cagliari-Genoa 2-3: i rossoblù rimontano lo svantaggio di due reti. Poker del Torino sulla Salernitana

Dopo le partite del sabato e quella dell'ora di pranzo, prosegue la terza giornata della Serie A 2021/2022. Il risultato a sorpresa è quello del Genoa, che in casa del Cagliari si trova sotto per 2-0 dopo le reti di Joao Pedro e Ceppitelli. I rossoblù però trovano la forza di ribaltare la gara e vincono per 3-2 con la doppietta di Fares e il gol di Destro. Prima vittoria per il Genoa, che va al tredicesimo posto, mentre il Cagliari resta diciottesimo a un punto. In campo anche il Torino di Juric, che supera agevolmente la Salernitana per 4-0 con le reti di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic. I torinesi conquistano la prima vittoria e vanno all'undicesimo posto, mentre la Salernitana resta ultima senza punti. Vince di misura l'Udinese sullo Spezia grazie a un gol di Samardzic, con i liguri che restano a quota 2 punti al sedicesimo mentre i friulani salgono al terzo posto a 7 punti.