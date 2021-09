ROMA-UDINESE: le probabili formazioni. Smalling e Carles Perez dal 1', Zaniolo riposa

LAROMA24.IT - Dopo il primo ko stagionale contro il Verona, la Roma è chiamata a reagire: all'Olimpico arriva l'Udinese, reduce dal 4-0 inflitto dal Napoli, prima del derby in programma domenica. Senza Viña José Mourinho si affida nuovamente a Calafiori per completare la linea difensiva con Karsdorp, Mancini e Smalling, favorito su Ibanez. Confermata la coppia Cristante-Veretout a centrocampo, mentre sulla trequarti riposa Zaniolo per far spazio a Carles Perez, scelto con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Diawara, Villar, Darboe, Zaniolo, Mayoral, Shomurodov.

All.: Mourinho.

UDINESE: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Beto.

A disp.: Padelli, Piana, Perez, Stryger Larsen, De Maio, Soppy, Jajalo, Udogie, Samardzic, Deulofeu, Pussetto, Forestieri.

All.: Gotti.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Ranghetti - Scatragli. IV uomo: Miele. VAR: Chiffi. AVAR: Di Vuolo.