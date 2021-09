Roma-Sassuolo, Mou vince alla sua 1000a panchina in carriera: "Pinto dice che sia stata la giustizia del dio del calcio..."

"Il direttore Tiago Pinto dice che è stata la giustizia del dio del calcio a non permettere che Mourinho non vincesse la partita numero 1000. E magari ha ragione", dice in conferenza stampa José Mourinho al termine dell'incredibile gara contro il Sassuolo, vinta dalla Roma per 2-1. La vittoria, tra l'altro, arriva nel giorno in cui lo Special One festeggia le 1000 panchine in carriera.