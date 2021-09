Roma-Sassuolo, MOURINHO: "Viña in campo col cuore, ci fidiamo di lui. Questa è la partita più importante della mia carriera"

A pochi minuti dal fischio d'inizio tra Roma e Sassuolo, terza giornata di campionato in scena allo stadio Olimpico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il tecnico giallorosso, José Mourinho. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Gioca Vina, tornato ieri dopo la Nazionale, cosa ha detto al ragazzo?

"Cuore. Lui vuole giocare, noi ci fidiamo di lui, le sue sensazioni sono importanti e abbiamo fatto di tutto per dargli le condizioni di recuperare. Se oggi va tutto bene per lui e per noi, giovedì non giocherebbe e toccherebbe a Calafiori. Oggi vogliamo dare tutto quello che abbiamo e Vina pensa di essere ad un livello positivo".

Era uscito in campo e poi tornato dentro...

"No, basta. Era solo per sentire un po' il campo. L'ultima volta che abbiamo giocato qui le condizioni erano difficili ed oggi il prato è un po' meglio, un po' più verde".

Oggi 1000° panchina della sua carriera, ridarebbe indietro tutto per ricominciare da capo?

"No, sono molto quadrato e concentrato. La partita più importante della mia carriera è questa, è oggi che conta".

Non pensa alle precedenti?

"Non penso, magari ci penserò dopo la partita ma adesso non ci penso".