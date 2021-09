ROMA-SASSUOLO: le FORMAZIONI UFFICIALI. Gioca Viña, Zaniolo e Pellegrini dal 1'. Squadra all'Olimpico (FOTO e VIDEO)

LAROMA24.IT - Terza uscita in campionato per la Roma che, dopo le vittorie contro Fiorentina e Salernitana, ospita allo stadio Olimpico il Sassuolo. José Mourinho, che festeggia questa sera il traguardo delle 1000 panchine in carriera, schiera Viña, rientrato solo ieri a Roma dopo gli impegni con l'Uruguay, e conferma Mancini, Pellegrini e Zaniolo, reduci da fastidi fisici accusati nel ritiro dell'Italia. Davanti Abraham guida l'attacco giallorosso.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Smalling, Calafiori, Diawara, Villar, Bove, Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov, Mayoral.

All.: J. Mourinho.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disp.: Pegolo, Satalino, Ayhan, Goldaniga, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Harroui, Henrique, Magnanelli, Traore, Defrel, Scamacca.

All.: A. Dionisi.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Tolfo - Vono. IV uomo: Volpi. VAR: Abisso. AVAR: Mondin.

PREPARTITA

19.35 - File contenute al prefiltraggio per accedere allo stadio, per ora si stima un'attesa di circa 10 minuti.

