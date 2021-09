Roma-Sassuolo: alle 18.15 l'apertura dei cancelli dell'Olimpico

Manca sempre meno al terzo impegno in campionato della Roma di Mourinho: i giallorossi scenderanno in campo allo Stadio Olimpico alle 20.45 di stasera per tentare di dare continuità alle prime due vittorie ottenute rispettivamente con Fiorentina e Salernitana. Come fa sapere il club sui propri canali ufficiali, l'accesso allo stadio sarà possibile a partire dalle ore 18.15.

I cancelli apriranno alle 18:15, mentre il nuovo store di viale delle Olimpiadi sarà operativo dalle 17 ?️ Pronti a #RomaSassuolo? DAJE ROMA! ?? — AS Roma (@OfficialASRoma) September 12, 2021