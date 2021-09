Giudice Sportivo: supplemento d'indagine sui cori razzisti ad Aina in Torino-Lazio

Tra le decisioni assunte in merito alle partite valide per la 5a giornata di campionato disputate ieri, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha diposto "un supplemento di accertamento istruttorio" a cura della stessa Procura Federale "in relazione alla comunicazione della Procura Federale circa i cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifoseria ospite al calciatore del Torino Temitayo Aina al 31° del primo tempo".

Il Giudice Sportivo, inoltre, "dispone l'acquisizione di informazioni dettagliate circa l'adozione da parte della Lazio - si legge nel comunicato della Lega Serie A - di schemi organizzativi e di specifici atti idonei a prevenire comportamenti discriminatori della specie di quelli verificatisi e concretamente utili ad identificare i sostenitori responsabili dei comportanti stessi".

(legaseriea.it)

