Giudice Sportivo: 10mila euro di ammenda a Zaniolo per il gesto nel derby. Entra in diffida Cristante

Costerà 10mila euro a Zaniolo il gesto rivolto alla Tribuna Monte Mario all'uscita dal campo durante il derby di domenica scorsa allo stadio Olimpico. Ad anticiparlo è il giornalista de 'Il Tempo', Alessandro Austini, in un tweet. Si temeva una squalifica, nonostante in precedenti simili non fosse stata comminata, invece il giudice sportivo si è limitato ad una sanzione pecuniaria.

Per Zaniolo ammenda di 10mila € per il gesto rivolto alla tribuna alla fine del derby #LazioRoma — Alessandro Austini (@aleaus81) September 28, 2021

È arrivato anche il comunicato ufficiale della Lega di Serie A sulle decisioni del Giudice Sportivo. Confermata l'ammenda di 10mila euro a Zaniolo. Entra in diffida Bryan Cristante (quarta sanzione). Seconda sanzione per Jordan Veretout, prima per Rui Patricio, Matías Viña e José Mourinho.

(legaseriea.it)

