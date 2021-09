VIDEO - Zaniolo risponde ai tifosi della Lazio all'uscita dal campo

Non è bastata l'onda d'urto di Zaniolo, scatenatasi nel secondo tempo tra iniziative rabbiose, un rigore guadagnato, dopo l'episodio dubbio del primo tempo, e un tiro sventato da un intervento miracoloso di Reina, a ribaltare il risultato nel derby.

Il numero 22 giallorosso, all'uscita dal campo, prima di imboccare le scalette per gli spogliatoi, non si è trattenuto dal rispondere con un gestaccio ai tifosi della Lazio presenti in Tribuna Monte Mario. Il video, inevitabilmente, ha iniziato a circolare rapidamente sui social a fine gara.