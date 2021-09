Instagram, Veretout: "Delusi ma non abbattuti". Ibanez: "Contento di aver lottato". Zaniolo: "A testa altissima!". Zalewski: "Nella buona e nella cattiva sorte" (FOTO)

La Roma esce sconfitta nel derby per 3-2 nella 6a giornata di campionato, ma Jordan Veretout guarda avanti: "Ogni derby è una battaglia. Abbiamo combattuto su ogni pallone, ma non siamo riusciti a vincerla. Delusi ma non abbattuti", scrive su Instagram il centrocampista francese, autore del secondo gol giallorosso dal dischetto.

Arriva anche il commento di Roger Ibanez, protagonista del primo gol: "Non è il risultato finale che volevamo, ma sono contento di aver lottato per questa maglia e di aver segnato! Ora testa e cuore a giovedì!".

Al coro social si aggiunge anche il pensiero di Nicolò Zaniolo, vicino alla rete nel corso del match: "A testa altissima!!!".

"Solo l'AS Roma", scrive Riccardo Calafiori condividendo uno scatto della squadra riunita in campo dopo il fischio finale.

Anche il giovane Nicola Zalewski affida i suoi pensieri a Instagram: "Nella buona e nella cattiva sorte! Tutti insieme". Per il classe 2002 oggi non è stata una gara come altre: due giorni fa, infatti, Zalewski ha perso il papà.