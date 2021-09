Serie A, Genoa-Hellas Verona 3-3: la rimonta del Grifone non basta. Kalinic la riprende al 91'

Match dalle mille emozioni quello tra Genoa ed Hellas Verona. I primi 49 minuti sono da incubo per i padroni di casa, infatti gli scaligeri in quel momento erano sul punteggio di 0-2 dopo le reti di Simeone, che realizza il classico gol dell'ex, e Barak. La partita cambia al minuto 77 con il rigore di Criscito, che accorcia le distanze. Dall'80' inizia il Mattia Destro show: doppietta in 5 minuti e ribaltone Genoa. Sembra finita, ma non è cosi: al 91' Kalinic, entrato dalla panchina, realizza la rete del clamoroso 3-3. Termina così questa incredibile sfida, con le due squadre appaiate a 5 punti in classifica. L'Hellas Verona è al quattordicesimo posto, mentre il Genoa si trova subito dietro.