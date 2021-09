FOTO - Ripresa a Trigoria in vista del Derby

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo la vittoria per 1-0 contro l'Udinese di Gotti. Il gruppo giallorosso si è ritrovato questa mattina nel centro d'allenamento per cominciare a preparare il delicatissimo derby di domenica pomeriggio, alle ore 18:00. Ancora personalizzato per Matias Viña. Ovviamente presente Pellegrini, nonostante salterà il match in virtù del rosso ricevuto nel match di ieri.