FOTO e VIDEO - Lazio-Roma, la coreografia della Sud: "Voi sulla maglia, noi in curva. Con questi colori uniti per la vittoria"

La Roma è in campo per disputare il derby contro la Lazio e l'entusiasmo da parte delle due tifoserie è alle stelle. I tifosi giallorossi hanno realizzato una coreografia in Curva Sud nella quale è stato esposto uno striscione che recita: "Voi sulla maglia, noi in curva. Con questi colori uniti per la vittoria".

?❤️ VOI SULLA MAGLIA.. NOI IN CURVA.. CON QUESTI COLORI UNITI PER LA VITTORIA #derby #asroma ??? pic.twitter.com/gz6CC67Db5 — laroma24.it (@LAROMA24) September 26, 2021