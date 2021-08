VIDEO - Mourinho: "Se i tifosi domani giocano insieme a noi, sarà difficile per la Fiorentina fare punti"

Prima conferenza stampa di campionato per Josè Mourinho, che ha presentato la sfida di domani contro la Fiorentina. Il portoghese ha parlato anche dell'importanza dei tifosi: "I tifosi possono aiutare, ma anche giocare. È un modo diverso di andare allo stadio. A volte sono lì, altre per aiutare, altre per giocare. Spero che siano qui per giocare. Ho giocato qui come avversario e ho capito la passione che hanno, sicuramente mancano tanto le partite vere, da un anno la gente non va allo stadio. Se facciamo la formula passione più quello che manca, sono convinto che saranno lì per giocare. E se loro giocano con noi sarà molto più difficile per la Fiorentina portare a casa punti".