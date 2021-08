Conferenza stampa, MOURINHO: "Siamo pronti, domani non farò tanti cambi. Il nostro principio deve essere la vittoria"

Ci siamo, è finalmente vigilia di campionato per la Roma, che domani alle 20:45 affronterà la Fiorentina nella prima di Serie A. E alla vigilia, come di consueto, ha parlato Josè Mourinho. Queste le parole del portoghese:

Come sta la squadra?

"Quando si vince la stanchezza è minore, Nessuno infortunio, nemmeno piccoli. Stiamo bene, siamo pronti ABbiamo giocato 48 ore fa, ma il calcio di oggi è così. La rosa ci può aiutare, ma abbiamo bisogno di giocare, lo abbiamo visto giovedì contro una squadra che ha più partite sulle gambe. Non farò tanti cambi domani, abbiamo 4 partite di fila prima della sosta. Dobbiamo pensare gara dopo gara senza pensare alla stanchezza"

Quanto può aiutare il pubblico a ridurre il gap con le prime?

"I tifosi possono aiutare, ma anche giocare. Qualche volta sono lì per giocare, e io lo spero. Facile capire la loro grande passione, ho giocato a Roma come avversario e ho capito quanta passione hanno. Mancano le partite vere, da più di un anno. Se i tifosi giocano con noi, sarà difficile per la Fiorentina andare a casa con un buon risultato"

Lei ha detto le manca qualcosa, è uno stimolo per la società o lo ha detto per mantenere i piedi per terra?

"Oggi quello che mi manca sono i 3 punti di domani, ma anche loro vogliono vincere. Quello è l'unica cosa che mi pensare, vogliamo vincere. Ho cercato di spiegare la situazione del mercato, che è stato di reazione. Abbiamo perso 2 giocatori che non ci aspettavamo, abbiamo dovuto reagire. Non abbiamo preso qualche giocatore che nella mia visione sarebbe stato importante. Ma quando una società fa uno sforzo del genere ai problemi che il mercato ti pone, non ho il diritto di mettere nessun tipo di pressione. Il tempo è una parola chiave in questo progetto, la parola che mi ha portato qui. Capisco perfettamente che sarà difficile fare qualcosa in più, ora devo lavorare con i giocatori che ci sono in rosa. C'è tempo per fare qualcosa di più, a gennaio o in estate. Non vorrei più parlare di mercato. Sono contento per come la società sta lavorando in questo progetto. Non ci saranno partite in cui non scendiamo in campo per vincere, il principio di vita deve essere la vittoria, contro tutti"