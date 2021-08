SALERNITANA-ROMA: le probabili formazioni. Perez dal 1', confermato Abraham

Dopo la qualificazione alla Conference League, torna il campionato e per la Roma c'è un impegno da portare a termine per arrivare con il sorriso alla prima sosta della stagione. Tre successi su tre partite per Mourinho nei primi match ufficiali della sua gestione, oggi la sua squadra proverà a proseguire la striscia positiva (senza lo squalificato Zaniolo) contro la neopromossa Salernitana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA: Belec; Gyomber, Zortea, Bogdan; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy.

A disp.: Fiorillo, De Matteis, Jaroszynski, Kastanos, Aya, Capezzi, Coulibaly, Schiavone, Kristoffersen, Iannone.

All. Castori.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Reynolds, Calafiori, Diawara, Villar, Bove, Zalewski, Borja Mayoral, Shomurodov, El Shaarawy.

All. Mourinho.

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Valeriani e Bresmes. IV uomo: Pezzuto. VAR: Aureliano. AVAR: Prontera.